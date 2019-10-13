جائزة خليفة التربوية تدعو للتوسّع في برامج التنمية المهنية للمعلمين

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد عددٌ من الخبراء والتربويين ضرورة التوسع في برامج التنمية المهنية للمعلمين بما يؤهلهم لمواكبة التطور العلمي الهائل الذي يشهده قطاع التعليم على مستوى العالم. جاء ذلك خلال الدورة الثانية من البرنامج التعريفي الشامل وورش العمل التطبيقية لجائزة خليفة التربوية في دورتها الثالثة عشرة 2019/‏‏2020 والذي عقد أمس في معهد تدريب المعلمين التابع لوزارة التربية والتعليم في إمارة عجمان.

وأشار الخبراء إلى ضرورة أن يكون المعلم على تواصل مستمر مع التطورات التقنية والعلمية ذات العلاقة بمجال تخصصه، مؤكدين أن طرق وأساليب التدريس شهدت في الآونة الأخيرة تقدماً واسعاً في ضوء توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي كإحدى الركائز الأساسية في طرق وأساليب التدريس في البيئة المدرسية الرقمية.

وأكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أن اختيار الجائزة لمعهد تدريب المعلمين في عجمان يعكس تقدير الجائزة والمجتمع لمسيرة التميز لهذا المركز ودوره في نشر ثقافة الإبداع لدى المتعاملين، وهو ما أهّله للفوز ضمن قائمة أفضل 5 مراكز خدمية على مستوى الدولة، مشيرة إلى أن جائزة خليفة التربوية وهي تنظم الدورة الثانية من هذا البرنامج إنما تستهدف توسيع قاعدة التوعية وحث الميدان التربوي بمختلف عناصره على الترشح للمجالات المطروحة في هذه الدورة، والتي تشمل تسعة مجالات تغطي 18 فئة تعليمية وتربوية متنوعة.

وقد تضمن برنامج الورش التطبيقية ورشة عمل التعليم العام فئة المعلم المبدع، والمعلم الواعد، وتحدث فيها كل من الدكتور قسيم الشناق وبدرية النقبي، وقدما عدداً من المعايير التي تحدد مفاهيم الإبداع لدى المعلم في هذه الفئة.