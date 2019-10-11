سيف بن زايد يلتقي وزير التربية والتعليم في كلية الشرطة

المصدر: أبوظبي - وام

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، معالي حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، خلال الزيارة التي قام بها معاليه إلى كلية الشرطة بأبوظبي.

وكان معالي وزير التربية والتعليم قد وصل كلية الشرطة وفي استقباله الفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، والعميد وليد سالم الشامسي، المدير العام لكلية الشرطة، وأعضاء مجلس إدارة الكلية. واطلع الحمادي على البرامج المتنوعة التي تقدمها كلية الشرطة في الجوانب الأكاديمية والتدريبية والثقافية والرياضية، ودور الكلية في إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية المؤهلة والمدربة وفق أفضل المعايير الدولية، وما تقدمه للطلبة من خدمات عبر مرافقها الحديثة.

واستمع معالي وزير التربية والتعليم إلى شرح موجز من مجموعة من الطلبة المرشحين للبرامج الأكاديمية والتدريبية والتطبيقية واللياقة البدنية التي يتلقّاها الدارسون، ومدة الدراسة ونظام تقييم المساقات والاختبارات في كلية الشرطة.

التعليم والمستقبل

وقدّم معالي الوزير عرضاً بعنوان «التعليم والمستقبل»، تناول فيه ركائز تطوير منظومة التعليم في الإمارات، لتعزيز مستوى العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وترسيخ القيم الأخلاقية لدى الطلبة.

وتطرق إلى موضوع المدرسة الإماراتية، وهي عبارة عن حزمة تطويرية متكاملة تشمل كل جوانب نظام التعليم العام الذي يتضمن العديد من المسارات التعليمية التقنية والتطبيقية المتقدمة، إضافة إلى اختبار الإمارات القياسي الذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة.

وأشار إلى موضوع التعليم المستمر المتكامل الذي يهدف إلى تطوير منظومة التعليم لتحقيق الأهداف المنشودة في توفير تعليم حديث وعصري لجميع الفئات وربط الدارس بسوق العمل وتطوير المناهج والرعاية والأنشطة الطلابية.

واستعرض معاليه كذلك منظومة التعليم العالي في الإمارات، وأنواعه ومستوياته ومجالات توزيعه الجغرافي في ضوء احتياجات التنمية الشاملة.

وقدّم العميد الشامسي شرحاً مفصلاً عن كلية الشرطة والإدارات والأقسام التابعة لها والمهام والواجبات التي تنهض بها، والبرامج التدريبية والتعليمية التي تقدّمها كلية الشرطة لتخريج ضباط شرطة على أعلى مستوى من الكفاءة، للانخراط بالعمل في مختلف مجالات العمل الشرطي، وقدّم نبذة عن برنامج التعليم الإلكتروني المطبق في كلية الشرطة.

وأكد المدير العام لكلية الشرطة حرص وزارة الداخلية على تطبيق مناهج متطورة في البرامج التدريبية والتعليمية، تركز على تأهيل المنتسبين وفق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تقديم خدمات متميزة، لتعزيز ثقة الجمهور وزيادة رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة لهم وفق أفضل المعايير العالمية.

وأعرب معالي وزير التربية والتعليم، في ختام زيارته، عن فخره واعتزازه بكلية الشرطة، مؤكداً أنها بحق صرح علمي شرطي أكاديمي، يفتخر فيه كل إنسان بما وصلت إليه من إعداد تنظيمي رفيع المستوى سوف يعزز أمن المواطن والوطن.

رافق معالي حسين الحمادي وفد ضم كلاً من عائشة غانم خلفان المري، مديرة إدارة التقييم والامتحانات، وإيمان أحمد سالم منعوت، اختصاصية مناهج، والدكتورة فاطمة ‏المازم، ‏رئيسة مجلس تعليمي، وبول جوديث، ‏اختصاصي امتحانات إدارة الإمسات بوزارة التربية والتعليم.