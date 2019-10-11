محمد بن سعود يشهد تخريج «أمريكية رأس الخيمة»

المصدر: رأس الخيمة- وام

شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، مساء أمس، حفل تخريج الدفعة الثامنة من طلبة الجامعة الأمريكية برأس الخيمة، حملة شهادة البكالوريوس والدراسات العليا، والبالغ عددهم 230 من مختلف الكليات، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة. حضر الحفل، الذي أقيم بمركز رأس الخيمة للاحتفالات، عدد من الشيوخ والمسؤولين ومديري الدوائر، وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

وقام سمو ولي عهد رأس الخيمة، يرافقه رئيس الجامعة الأمريكية، بتكريم الطلبة الخريجين، حيث هنأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، الخريجين وأهلهم، على جهودهم لطلب العلم، والتي تكللت بالنجاح والتفوق.