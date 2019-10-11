جامعة أبوظبي و«خدمة» تتعاونان في التوظيف

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت جامعة أبوظبي وشركة «خدمة» مذكرة تفاهم لتعزيز سبل التعاون بهدف توفير فرص وظيفية للمواطنين ودعم التوطين وتبادل الخبرات والمعارف من خلال برامج تدريبية وأكاديمية مشتركة، تماشياً مع استراتيجيات التوطين.

ووقّع المذكرة كل من البرفيسور وقار أحمد مدير جامعة أبوظبي، وجاسم صالح بوصيبع، رئيس مجلس إدارة شركة «خدمة»، بحضور كل من سالم الظاهري، المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية بجامعة أبوظبي، والدكتورة شيرين فاروق، مساعد نائب مدير جامعة أبوظبي للبرامج الأكاديمية، والبرفيسور كريستوس بيلتيس، عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي، والبرفيسور حمدي الشيباني عميد كلية الهندسة في الجامعة، وطارق سويد، المدير المشارك في شركة «خدمة»، وهيمناث براكاش أينغار، الرئيس التنفيذي لشركة «خدمة».

وتتركز مذكرة التفاهم على عدد من مجالات التعاون بما في ذلك تطوير برامج أكاديمية جديدة تعزز الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية، وبرامج استضافة الطلبة كمتدربين في شركة «خدمة».

من جهته قال البرفيسور وقار أحمد: «نعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في القطاعين العام والخاص لضمان التعرف على احتياجاتهم الحالية والمستقبلية وتلبيتها من خلال تطوير دائم لبرامج حاصلة على أهم الاعتمادات العالمية.

وقال جاسم بوصيبع: «يأتي تمكين الشباب الإماراتي في مقدمة أولوياتنا في «خدمة»، حيث نكرس إمكاناتنا لدعم أهداف الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021».