مدينة الطفل تنظم مسابقة «راية التسامح» لطلاب المدارس

المصدر: دبي - البيان

تنظم مدينة الطفل التابعة لبلدية دبي مسابقة «راية التسامح» لطلاب المدارس، تتمثل باختيار الطالب لأي دولة من دول العالم وتمثيل ثقافتها من زي وفنون وحرف يدوية على مسرح مدينة الطفل، تعزيزاً لمبدأ التسامح في الدولة لمختلف الشعوب والثقافات والأزياء والفنون، وتنقسم المسابقة على مدى ثلاثة أيام متتالية في 10 و11 و12 نوفمبر.

وقالت نيلا المنصوري، مديرة مدينة الطفل «أطلقنا في مدينة الطفل العديد من المبادرات والمسابقات، والتي تتعزز مبدأ التسامح عند فئة الصغار في المجتمع، وإن غرس المفاهيم السليمة في أذهان الأطفال وتعريفهم بالقيم التي بدورها تبني مجتمع مثالي ومتطلع ومثقف، أطلقنا مسابقة «راية التسامح» لنعطي الطالب حرية التفكير والاختيار لشعب أي دولة، ليتطلع مفاهيم ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم».