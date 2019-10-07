جامعة عجمان تحتفي بالمعلمين

المصدر: عجمان - البيان

نظمت وحدة الخدمة المجتمعية في جامعة عجمان، احتفالية بمناسبة «يوم المعلم العالمي»، في مدرسة منار الإيمان بعجمان، بمشاركة طلبة متطوعين من مختلف التخصصات، قاموا بإلقاء كلمات الشكر والعرفان في المدرسة، تقديراً للجهود التي يقوم بها المعلمون في بناء الأجيال.

وتم خلال الاحتفال، تكريم 92 معلمة وإدارية في المدرسة، كما تم تكريم فاطمة المطروشي مديرة المدرسة، تقديراً لمجهوداتها المبذولة في دعم العملية التعليمية على مستوى إمارة عجمان.

وأشارت نور الشاغوري مسؤولة وحدة الخدمة المجتمعية في الجامعة، إلى مشاركة الطالبة المتطوعة في الفريق، آلاء الكردي من كلية الإنسانيات والعلوم، وهي إحدى خريجات المدرسة، التي قدمت أسمى كلمات الشكر والامتنان لمعلماتها ومديرة المدرسة.

وأكدت الشاغوري على أهمية مشاركة طلبة الجامعة بهذه المناسبات، بما يسهم في تحقيق الدمج الاجتماعي، ولما له من دور كبير في صقل شخصية الطلبة، وإعطائهم الفرصة للتطوع، والقيام بدور يعزز المسؤولية المجتمعية.