سعود بن صقر: الإمارات منارة للعلم والمعرفة بمؤسساتها الأكاديمية

المصدر: ■ رأس الخيمة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الإمارات أضحت منارة للعلم والمعرفة بما تحتضنه من جامعات وكليات ومعاهد تضاهي أرقى المؤسسات التعليمية العالمية من حيث التجهيزات والإمكانيات البشرية والإدارية.

مشيراً سموه إلى أن الاستثمار في الإنسان هو الثروة الحقيقية التي بنيت عليها الدولة بما أسست من منظومة تعليمية متكاملة تضمن حصول أبنائها والمقيمين على أرضها على أفضل المستويات التعليمية.

جاء ذلك خلال حضور سموه حفل تخريج 165 طالباً من الدفعة التاسعة من طلبة جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية للعام 2019 في كليتي الصيدلة والتمريض، وذلك بحضور عدد من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر المحلية وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وأولياء أمور الخريجين، والإعلاميين.

67 طالباً

وخلال الحفل الذي شهد تخرج 67 طالباً من كلية الصيدلة، و98 طالباً من كلية التمريض، هنأ سموه الخريجين وأولياء الأمور، متمنياً لهم دوام التوفيق على المسارين الشخصي والمهني ومطالباً إياهم بالتمسك بالمبادئ والقيم الإنسانية التي يجب أن يتحلى بها العاملون في مهنة الطب لخدمة بلدانهم ومجتمعاتهم، كما توجه سموه بالشكر للهيئتين الإدارية والتدريسية في الجامعة فضلاً عن كافة الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية.