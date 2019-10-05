شرطة أبوظبي تنظم فعالية عام التسامح

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظمت إدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي فعالية في نادي ضباط الشرطة بالعين، بعنوان «عام التسامح» وذلك بالتعاون مع مدرسة الراقية للتعليم الأساسي.

وأكد الرائد عبد الله العامري مدير فرع نادي ضباط شرطة العين أهمية المبادرة في تأصيل روح الانتماء والولاء للوطن، مشيراً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بعقد الفعاليات والأنشطة التي يستفيد منها الطلبة من كل النواحي.

وتضمن البرنامج عرض فيلم وثائقي عن الأنشطة الرياضية والدينية والترفيهية وتوزيع هدايا تذكارية للطلبة وحثهم على استثمار أوقات الفراغ بما يعود بالنفع لهم وللمجتمع.