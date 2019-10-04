الإعلان عن فائزين في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي بعد غدٍ

تُعلن جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي، عن الفائزين في دورتها الثانية، بعد غد، بالتزامن مع انعقاد منتدى قدوة 2019 في حفل يقام بهذه المناسبة.

وذلك في منارة السعديات في جزيرة السعديات بأبوظبي.وتهدف الجائزة التي وجه بإطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى تحقيق فلسفة تربوية معاصرة وحديثة، تسهم في توفير بيئة إبداعية وحاضنة لإسهامات وأدوار المعلمين التربوية، وحثهم على التميّز في جوانب مختلفة رافدة لمهنة التعليم وتكريم المتميزين منهم، بما يسهم في تسريع عجلة تطور التعليم. أبوظبي- البيان