سعود القاسمي يعتمد استراتيجية متكاملة للمنح الدراسية

المصدر: رأس الخيمة - وام

اعتمد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة استراتيجية متكاملة للمنح الدراسية توفر للطلبة من أبناء رأس الخيمة مجموعة واسعة من برامج الابتعاث الدراسي داخل وخارج الدولة بما يدعم خطط التوطين في الإمارة ويمكنها من مواصلة تحقيق النجاحات والإنجازات.

يأتي ذلك في إطار حرص صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على تعزيز مسيرة التنمية والارتقاء بتنافسية الإمارة في شتى المجالات من خلال تطوير العنصر البشري ورعاية الطلبة المتميزين ورفدهم بالوسائل الكفيلة بتنمية قدراتهم ومهاراتهم الأكاديمية والمعرفية والعملية.

وبهدف تنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على النحو الأمثل وبالشكل الذي يساهم بفعالية في صقل قدرات رأس المال البشري في الإمارة قام «برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي» بتطوير خطط العمل اللازمة لترجمة توجيهات سموه على أرض الواقع حيث تم بالتعاون مع مؤسسة سعود بن صقر لبحوث السياسة العامة تقديم باقة متنوعة من المنح والبعثات الدراسية للطلبة المتميزين في مختلف التخصصات الجامعية.

وأشار الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي مدير عام برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي إلى أن البرنامج يعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي الرامية إلى الارتقاء بتنافسية رأس الخيمة في مختلف المجالات وذلك عبر العديد من المحاور التي يأتي في مقدمتها دعم الطلبة المتفوقين وتوفير الفرص التعليمية المتميزة لهم لاستكمال الدراسة في نخبة من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المرموقة محلياً وعالمياً.

وأضاف: «إن برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي يركز في جل استراتيجيات وخطط التطوير التي يطلقها على تحقيق رؤية صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الرامية إلى الاستثمار في الإنسان عبر توفير الدعم اللازم للشباب بوصفهم قادة المستقبل والمعين الذي لا ينضب لرفد سوق العمل بما يحتاجه من خبرات وكوادر قادرة على الإسهام في تحقيق الرؤية الطموح للقيادة الرشيدة».

وأكد مدير عام برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي «أن المرحلة المقبلة من استراتيجية البرنامج سوف تشهد تواصلاً للجهود المبذولة في سبيل تطوير قدرات أبناء رأس الخيمة وتوفير مختلف سبل الدعم للطلبة المتميزين بما يلبي متطلبات العملية التنموية ويدعم جهود الإمارة الرامية إلى تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للعيش والعمل والريادة فضلاً عن دعم التقدم الحاصل في شتى القطاعات».

ومنذ تأسيسه وحتى الوقت الراهن وفر «برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي» 845 منحة وبعثة دراسية ليبلغ العدد الكلي للمنح 732 منحة بواقع 582 لطلاب البكالوريوس و148 لطلاب الماجستير واثنتين لطلاب الدكتوراه فيما وصل العدد الإجمالي للبعثات الدراسية إلى 113 بعثة بواقع 55 لطلاب البكالوريوس و41 لطلاب الماجستير و17 لطلاب الدكتوراه.