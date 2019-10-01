«حمدان التعليمية» تطلق رابطة المتميزين

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أطلقت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز رابطة للطلبة والمعلمين المتميزين والموهوبين، الذين فازوا بالجائزة منذ دورتها الأولى وذلك لضمان استمرارية تميزهم

وتهدف الرابطة لتأهيل أفرادها وتزويدهم بالمعلومات والمهارات والتدريبات العلمية التي تضمن استمراريتهم في التميز والعطاء واستثمار وقت الطلبة والمعلمين بما يعود عليهم وعلى وطنهم بالمنفعة، بالإضافة إلى اكتشاف الطاقات الفكرية الشبابية في المجالات المختلفة، ونشر ونقل المعارف والتجارب والخبرات المتميزة وتعميق ثقافة التميز وذلك بعرض وتوثيق أفضل الممارسات بين أعضاء الرابطة والميدان التعليمي، كما توفر العديد من المزايا والخدمات لأعضاء الرابطة لتشجيعهم على التميز والإبداع، وصرح بذلك الدكتور جمال المهيري الأمين العام للمؤسسة لـ«البيان».

حاضن أساسي

وأوضح المهيري أن المؤسسة تعتبر الحاضن الأساسي للتميز والموهبة، فهي من المؤسسات الرائدة التي تنشر ثقافة التميز في جميع المجالات، وترعى المتميزين من جميع الفئات محلياً وخليجياً، ومن هنا ظهرت فكرة مشروع رعاية الطلبة والمعلمين الفائزين تحت مسمى رابطة الطلبة والمعلمين الفائزين الذي يهدف في المقام الأول إلى الاستمرارية نحو التميز وتقديم الرعاية للفائزين لتطوير مهاراتهم المهنية والحياتية. وتابع: أن الطلبة الذين سجلوا في الرابطة كانت لهم بصمة متميزة في هذا البرنامج.

قيادات مؤثرة

تم التعاون مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة وذلك ضمن برنامج القيادات المؤثرة وبالتعاون مع جامعة بيركلي لإشراك أعضاء رابطة الطلبة الفائزين في أحد مساقات البرنامج، تضمن المساق موضوع أصحاب الهمم وكيفية تسهيل حياة الأشخاص من أصحاب الهمم باستخدام تجربة المدن الذكية، كما تم انضمام فريق من أصحاب الهمم للمساق، حيث تم تبادل النقاشات البناءة واقتراحات حلول متنوعة بالتعاون مع أعضاء الرابطة.