15 برنامجاً جديداً في «أمريكية الإمارات».. ومركز للسلام قريباً

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

كشف الدكتور مثنى عبد الرزاق، رئيس الجامعة الأمريكية بالإمارات، عزم الجامعة طرح 15 برنامجاً جديداً على مستوى البكالوريوس والماجستير، تلبيةً لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

وسيكون لها دور في الإسهام في تحقيق رؤية الدولة، وتنمية المجتمع، وتنفيذ خطط الدولة التنموية، وترجمة رؤى القيادة الرشيدة، خلال الفترة المقبلة، بعد الحصول على الاعتماد الأكاديمي من وزارة التربية والتعليم، كما تعتزم الجامعة إنشاء مركز للسلام وحل المنازعات قريباً.

وأفاد عبد الرزاق لـ«البيان» بأن هذه البرامج ستشمل تخصصات مختلفة في الذكاء الاصطناعي وإدارة الإسطبلات والبيانات الضخمة، وأيضاً في مجال صناعة التصميم وتسويقه في المجالات كافة.

وأضاف أن الجامعة تدرب طلابها على كيفية التسويق وترويج مشاريعهم خلال فترة الدراسة، وتؤهلهم حتى يكونوا جاهزين لريادة الأعمال، وليصبحوا أصحاب مشاريع خاصة عقب التخرج مباشرة.

من جهة أخرى، ذكر الدكتور عبد الرزاق أن الجامعة تنوي إنشاء مركز للسلام وحل المنازعات، حيث شرعت في إطلاق نادٍ للمناظرات يختص بتدريب الطالب، ليس على تقديم الأفكار والمقترحات فقط، وإنما على كيفية الترويج لها والدفاع عنها بشكل علمي مقنع، من أجل تأهيل وتخريج جيل واعٍ ومتمرس على القيادة، بما يواكب توجهات وطموحات الدولة، ومن أجل تأهيلهم للترشح لعضوية المجلس الوطني، وتسليحهم بالمهارات اللازمة والقدرة على إقناع الناخبين مستقبلاً.

وأضاف أن الجامعة بصدد التنسيق مع بعض مؤسسات بالدولة في الدولة، للحصول على الموافقات الرسمية من أجل إطلاق المركز والمباشرة في البحوث والدراسات والمؤتمرات في هذا المركز.

وستقوم الجامعة بتنظيم واستضافة مؤتمر علمي متخصص في أمن الخليج العربي عقب إنشاء المركز، بهدف إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المنطقة، ولن يقتصر على التنظير فقط، وإنما الوقوف على الحلول الفاعلة، لافتاً إلى أن الهدف من المؤتمر يتمثل في الوصول إلى حلول علمية قابلة للتطبيق لأمن الخليج العربي.

وقال عبد الرزاق إن الجامعة أجرت مسابقة في بحوث الطلبة بين الجامعات العام الدراسي الماضي، شارك فيها 28 فريقاً من 24 جامعة، وسيتم عقدها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في شهر أكتوبر الجاري.

كما نظمت الجامعة مؤتمراً لبحوث الطلبة، وتم منح الفائزين جائزة مالية تم رفعها من 5000 درهم إلى 20 ألف درهم للفائز الأول، و15 ألف للفائز الثاني، و10 آلاف درهم للفائز الثالث، بهدف تشجيع الطلبة على البحث العلمي وكيفية كتابته، كما وضعت الجامعة خطة لنشر بحوث الطلبة في المجلات العلمية المحكمة والمتخــصصة في مجالات البحث العلمي.

14 تخصصاً

وأوضح الدكتور عبد الرزاق أن كلية الدراسات الأمنية والدولية بالجامعة تطرح 14 تخصصاً على مستوى برنامجي البكالوريوس والماجستير، من ضمنها تخصص إدارة الطوارئ، وإدارة الكوارث الطبيعية، وإدارة الأزمات، وإدارة الخطر، وإدارة الأمن والسلامة، وإدارة أمن المعلومات، وأمن الدواء، وأمن المياه، وأمن الفضاء، والأمن البيولوجي، والأمن الذري، وأمن المجمعات، وأمن الملاعب، فضلاً عن برامج في الدبلوماسية، ومن خلال هذه التخصصات نشأت فكرة إنشاء مركز للمنازعات بالجامعة.