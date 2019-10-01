جامعة عجمان تحصد المركز الأول في جائزة «جيمس دايسون»

المصدر: عجمان - البيان

أحرز فريق من طلبة وخريجي كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة عجمان المركز الأول في جائزة جيمس دايسون على الصعيد المحلي، عن مشروعهم «VitaCAM» وهو عبارة عن تطبيق على الهاتف يستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن نقص الفيتامينات لدى الإنسان. وقد تم تكريم الفريق في حفل لتوزيع الجوائز أقيم في مركز الشباب بأبراج الإمارات بدبي.

وقال الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة: «إن أحد مصادر الفخر للجامعة يتمثل في قدرتها على إعداد طلابها إعداداً أكاديمياً متميزاً وتدريبهم تدريباً عملياً مركزاً يعزز قدراتهم على المنافسة في المسابقات والمحافل الدولية والإقليمية والمحلية»، مشيراً إلى رعاية الجامعة ودعمها المستمر للإبداعات والابتكارات الطلابية من خلال مركز جامعة عجمان للابتكار.