انطلاق المشروع الإماراتي للعودة إلى المدارس في لبنان

المصدر: بيروت - وام

أطلق حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية، وأكرم شهيب وزير التربية والتعليم العالي في لبنان، المشروع الإماراتي للعودة إلى المدارس للسنة الثالثة على التوالي بدعم من مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأشاد الوزير شهيب في كلمة له بهذه المناسبة بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لبلاده على مختلف المستويات، ومنها التعليمية والاقتصادية، فضلاً عن احتضانها جالية لبنانية كبيرة.

ومن جهته أكد السفير الشامسي أن المشاريع الإماراتية الإنسانية والتنموية في لبنان مستمرة بتوجيه من القيادة الرشيدة للدولة، مشدداً على أن التعليم هو الأساس لكل دولة ولكل المنطقة، لافتاً إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن مبادرات «عام التسامح».

وقام السفير الشامسي ووزير التربية والتعليم العالي اللبناني بتوزيع الحقائب المدرسية على الطلبة مع لوازم القرطاسية في متوسطة عالية الرسمية المختلطة وثانوية حسين مسعود الرسمية في بشامون بمحافظة جبل لبنان.