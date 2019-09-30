جامعة الإمارات تنظم معرضاً عن التسامح

المصدر: العين - وام

نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات عام التسامح معرض «الإمارات وطن التسامح»، بمشاركة 20 جالية من الطلبة الدوليين بالجامعة إلى جانب جناح دولة الإمارات.

وافتتح المعرض الدكتور محمد البيلي مدير الجامعة، بحضور عدد من الإداريين وطلبة الجامعة. وأكد مدير الجامعة أن الفعالية تترجم مفهوم التسامح لدى طلبة جامعة الإمارات، وتعزز من جسور المحبة والسلام، من خلال تبادل الثقافات بين طلبة الدولة المشاركة والدارسين في جامعة الإمارات. وشاركت 21 جالية في معرض «الإمارات وطن التسامح» عبر طلبة الجامعة الدوليين، حيث قدموا عروضاً فلكلورية وموسيقية وفنية.

كما قدم طلاب الجالية الرواندية الدارسون بالجامعة عرضاً حماسياً لعدد من الرقصات والموسيقى الشعبية، كما شاركت فرقة جامعة الإمارات الموسيقية بعدد من المعزوفات والأغاني المتنوعة للبدان العربية. وقدمت الطالبتان ميرة الشامسي، ونعمة عبدالله أغاني تراثية بلغات عدد من الشعوب، وتستمر الفعالية ثلاثة أيام.