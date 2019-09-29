45 % من طلبة الماجستير والدكتوراه بجامعة الإمارات مواطنون

المصدر: العين – داوود محمد

أكدت جامعة الإمارات، قبول طلبة الدراسات العليا المستجدين للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2019/‏2020، والبالغ عددهم 520 طالباً وطالبة، بينهم 185 في الدكتوراه و335 في الماجستير، وزادت نسبة القبول في الدراسات العليا لتصل إلى 10% عن العام الماضي، وبلغ عدد الطلبة المسجلين في الفصل الأول 1200 طالب وطالبة في مختلف الكليات، وشكل الطلبة المواطنون 45%، والتنوع في جنسيات طلبة الدراسات العليا وصل إلى 52 جنسية مختلفة.

وأشار الدكتور علي المرزوقي، عميد كلية الدراسات، إلى أن الجامعة لديها إرث تعليمي عالي الجودة في الدراسات العليا، طرحت أول برنامج عام 1991، وتوسعت قائمة البرامج في كليات الجامعة التسع لتصل إلى أكثر من 33 برنامجاً في الماجستير والدكتوراه وفي كلا المستويين المهني والأكاديمي.

وأضاف، أن تزايد أعداد البرامج المهنية نابع من حرص الجامعة على توفير احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية، وتدرس هذه البرامج في الحرم الجامعي بمدينة العين وأبوظبي ودبي، وتوفر الجامعة للطلبة الملتحقين بنظام الدوام الدراسي الكامل فرص الحصول على منح دراسية كاملة أو جزئية أو للعمل كمساعدين باحثين، أو مساعدي تدريس، بالإضافة إلى أنشطة تطورية ومهنية متخصصة، صممت خصيصاً لتلبية الاحتياجات التعليمية والبحثية. كما أن عدد رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه خلال العام الأكاديمي 2018-2019 وصلت إلى 150 رسالة وأطروحة في مختلف المجالات العلمية والبحثية.

وأكد أن هذه البرامج معتمدة وذات معايير أكاديمية عالية الجودة على المستويين المحلي والعالمي، مما يؤدي إلى توفير العديد من الفرص للطلبة في جميع نواحي الحياة، من أجل التعلم والتطور والازدهار لخدمة أنفسهم وخدمة المجتمع بشكل عام. للإسهام في تعزيز البيئة الفكرية والمهنية التي تهدف لتنشئة الطلبة على أسس علمية ومهنية، تمكنهم من خدمة المجتمع، من خلال البرامج والخدمات التي تقدمها، وتلبي أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

يشار إلى أن الجامعة تطرح ثلاثة أنواع من برامج الدراسات العليا، هي برامج الماجستير، وتصنف إلى فئتين: المهنية والأكاديمية (القائم على البحوث). وجميع البرامج تتطلب إتمام ما لا يقل عن 30 ساعة معتمدة، وإكمال رسالة أو مشروع البحث. وتستند أسس التسجيل في برامج الماجستير إلى مبدأ التفرغ الدراسي الكامل أو التفرغ الدراسي الجزئي.

وتعد برامج الدكتوراه المهنية أكثر تقدماً دراسياً كمرحلة لاحقة بعد درجة الماجستير. وتتطلب مواد دراسية وإجراء بحوث مستقلة. وتركز على مهارات البحث والمعرفة المهنية المتقدمة، التي تتعلق بمجال التخصص. وتستند أسس التسجيل في برامج الدكتوراه المهنية على مبدأ التفرغ الدراسي الكامل، غير أن بعض البرامج قد تسمح بالالتحاق بها بنظام الدوام الدراسي الجزئي. ومن أهم البرامج المطروحة، دكتوراه في إدارة الأعمال، دكتوراه الفلسفة في القانون. كما أن برامج الدكتوراه تنقسم إلى نوعين: دكتوراه أكاديمية مثل برنامج «دكتوراه في الفلسفة» في 6 كليات وهي التربية، والعلوم الصحية، والتغذية والزراعة، وتقنية المعلومات، والهندسة، والعلوم، ودكتوراه مهنية، مثل دكتوراه في إدارة الأعمال ودكتوراه «الفلسفة في القانون» بكلية القانون.

بحث أكاديمي

ويعد برنامج دكتوراه الفلسفة (PhD) برنامجاً أكاديمياً يتطلب مواد دراسية لاحقة بعد إنهاء مرحلة الماجستير والبحث الأكاديمي. وتمنح درجة دكتوراه الفلسفة (PhD) تقديراً للأبحاث الأكاديمية عالية الجودة التي تمثل مساهمة فعالة في المعرفة البشرية.

ويطرح برنامج، دكتوراه في الفلسفة، في 6 كليات وهي التربية، والعلوم الصحية، والتغذية والزراعة، وتقنية المعلومات، والهندسة، والعلوم. ويقدم للطلبة برامج مميزة للمنح الدراسية طوال فترة دراستهم ومنها المنح الدراسية كاملة لطلبة الامتياز.