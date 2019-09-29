4 برامج و3 تخصصات جديدة بجامعة دبي 2020

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

كشف الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي لـ«البيان» عن خطة وضعتها الجامعة لإطلاق حزمة برامج وتخصصات جديدة في البكالوريوس والماجستير خلال العام الدراسي المقبل 2020، وهي: برنامجان في الماجستير في علوم البيانات، والذكاء الاصطناعي، وبرنامجان للبكالوريوس في هندسة الحاسوب، وبكالوريوس في هندسة القوى والطاقة، وفيما يخص برنامج الإدارة تعتزم طرح 3 تخصصات جديدة، هي: التسويق الرقمي، والسياحة والفنادق، والإدارة الصحية.

وأفاد بأن جامعة دبي تتكون من 3 كليات، هي كلية القانون، وكلية الهندسة وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى كلية إدارة الأعمال المعروفة بكلية دبي للأعمال.

كلية القانون تقدم برنامج الماجستير في الجرائم المالية وغسيل الأموال، بالإضافة إلى اختصاص آخر في التحكيم وحل النزاعات.

أما كلية دبي للأعمال فتضم 8 تخصصات في برامج البكالوريوس، وهي المحاسبة، والتسويق، والإدارة، والعمليات واللوجستيات، وريادة الأعمال، والتمويل، والجمارك وإدارة الموارد البشرية.

أما برنامج الماجستير فيضم 5 تخصصات، منها ماجستير عام في إدارة الأعمال ويستمر لمدة عام، وماجستير متخصص يستمر لمدة عام و9 أشهر. وأضاف أن برامج الدكتوراه تقدم أربعة تخصصات، هي التسويق، والإدارة، والمحاسبة والمال، وإدارة الموارد البشرية.أما في كلية الهندسة وتقنية المعلومات فتطرح الجامعة تخصص هندسة أمن المعلومات وتخصص هندسة الاتصالات.

منح ومكافآت

وحول المنح الدراسية بيّن الدكتور البستكي أن الجامعة تقدم منحاً دراسية بنسبة 50% للطلبة الحاصلين على معدل يفوق 90% فما فوق، وللطلبة الراغبين في الالتحاق بكل برامج البكالوريوس التي تطرحها الجامعة، بالإضافة إلى حسومات لحاملي بطاقات التوفير الخاصة ببعض الجهات الحكومية.

وأضاف أن الجامعة كذلك تقدم منحاً جزئية لأبناء وبنات كبار المواطنين من ذوي الدخل المحدود ولأصحاب الهمم.

أما طلبة الدراسات العليا من خريجي الجامعة فيحصلون على حسومات خاصة، بينما يحصل موظفو الجامعة وموظفو غرفة تجارة دبي على منحة قدرها 50% لدراسة الماجستير، لافتاً إلى أن عدد الطلبة الإماراتيين الملتحقين بالجامعة ارتفع ووصل إلى 60% مقارنة بالأعوام السابقة، حيث كانت نسبتهم 40%.

وأوضح أن الطالب الإماراتي الذي يلتحق ببرنامجي الهندسة وتقنية المعلومات يمكنه تقديم طلب الحصول على منحة كاملة من بعض الجهات المانحة.

وأشار إلى أن أغلب الطلبة المواطنين بالجامعة ملتحقون بالدراسات العليا، ومعظمهم يقبلون على دراسة هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات في مرحلة البكالوريوس.

نشاطات مكثفة

وكشف البستكي كذلك عن مجموعة من النشاطات المكثفة للجامعة على المستوى العلمي والبحثي والاستشاري، وقال إن الجامعة تولي البحث العلمي أهمية بالغة، لذا تحتضن مركزاً للبحث العلمي يتبع مركز محمد بن راشد للفضاء، من أجل إجراء بحوث حول طبيعة الحياة على المريخ.

وأضاف أن الجامعة تضم كذلك مركزاً للبحث العلمي يتبع مركز دبي للأمن الإلكتروني، ويهدف إلى تدريب المواطنين من طلبة الجامعة على الدخول إلى عالم الأمن السيبراني وتأهيلهم لقيادة وإدارة مراكز الأمن الإلكتروني، وتهيئتهم ليصبحوا باحثين في هذا المجال، بالإضافة إلى أن الجامعة تسهم من خلال بحوثها في تدريبهم على كيفية اكتشاف الخروقات والهجمات الإلكترونية والتصدي لها وحماية المعلومات، لا سيما الأمنية.

مستوطنات المريخ

وقال: إن الجامعة أبرمت اتفاقية الفصل الدراسي الماضي لإنشاء مختبر المستقبل بالتعاون مع مؤسسة «مشن z» لمحاكاة المستوطنات التي تبنى على سطح كوكب المريخ داخل مقر الجامعة، في كل مناحي الحياة، مثل إنتاج الماء والأكسجين وتقنيات الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار، واستخدام هذه المحاكاة نموذجاً لبناء المستوطنات على سطح المريخ، والمعتزم إنشاؤها عام 2071 بحسب رؤية الدولة.

مناطق حرة

ومن ناحية أخرى بيّن أن الجامعة وقّعت اتفاقية مع شركة «كريبتولابز» في العاصمة أبوظبي، تهدف إلى إنشاء مركز حاضن للأعمال يتبنى أفكار طلبة جامعة دبي ويطوّرها لتصبح منتجات تجارية وتأهيلهم لإنشاء مشاريعهم الخاصة عقب التخرج. ويقترح الدكتور البستكي استحداث هيئة موحدة على مستوى الجامعات لتنظيم المناطق الحرة في الجامعات.

شهادات مهنية

وتحتضن الجامعة كذلك مركز التطوير التنفيذي، والذي يمنح شهادات مهنية لتدريب موظفي الشركات والبنوك والمصانع في مجالات عدة بحسب طلب المؤسسات والهيئات والشركات سواء الحكومية أو الخاصة في مجالات المحاسبة وتقنية المعلومات والتسويق وخدمة العملاء والموارد البشرية، وذلك بالتعاون مع جامعات دولية.

وأشار إلى أن الجامعة تضم كذلك مركز البحث التجاري والاستشارات لإجراء استشارات وأبحاث تجارية للمؤسسات، بالإضافة إلى معهد «كونفشيوس» الذي يعلم الطلبة اللغة والثقافة الصينية لمدة 120 ساعة في السنة، لافتاً إلى أن 99% من طلبة المعهد من المواطنين العاملين في القيادة العامة لشرطة دبي والدائرة الاقتصادية وشركة نخيل وبعض المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة الأخرى.

تعليم الصينية

وأوضح أن الدراسة في معهد كونفوشيوس تكون لمدة 5 أعوام ينتقل خلالها الدارس إلى مستويات أعلى في اللغة، وينقسم كل عام دراسي إلى فصلين ويمتد الفصل الواحد 60 ساعة لمدة 12 أسبوعاً. وقال إن جامعة دبي أصبحت مركزاً رسمياً ومعتمداً من قبل وزارة التربية والتعليم لتقديم امتحان «إمسات» لطلبة الثانوية العامة، لأنها تتمتع ببنية تحتية وتجهيزات على أعلى المستويات، مشيراً إلى أن 1600 طالب وطالبة قدموا هذا الامتحان في الجامعة خلال الفترة الماضية.

تحليل البيانات

أوضح الدكتور عيسى البستكي أن المركز يُعنى بتحليل البيانات التي ترد من القمر الصناعي التابع لمركز محمد بن راشد للفضاء، وبناءً عليها يقوم الفريق بإجراء أبحاث حولها، كما وافق مركز محمد بن راشد للفضاء على تمديده للدعم المقدم للمركز البحثي العلمي بالجامعة نظراً للنتائج الإيجابية التي استخرجها المركز والمتعلقة بالبيانات الجيولوجية والجغرافية والزراعية وغيرها.