«نيويورك أبوظبي» تستضيف أهم الجامعات العالمية في معرض الدراسات العليا

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن تنظيم الدورة السنوية السادسة من معرض الدراسات العليا للطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، الباحثين عن فرص استكمال دراساتهم العليا في الجامعات العالمية المرموقة، بما في ذلك جامعة «ييل» وجامعة «كامبريدج» وجامعة «سنغافورة الوطنية للدراسات العليا الطبية». وستُقام الفعالية المجانية يوم 5 أكتوبر من 1:30 ظهراً حتى 5 مساءً. وسيشهد المعرض حضور ممثلين عن أكثر من 30 كلية مرموقة للدراسات العليا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وكندا والإمارات العربية المتحدة وغيرها، حيث سيتسنّى للطلاب لقاء ممثلي الجامعات ومناقشتهم حول عملية تقديم الطلبات والتخطيط للانضمام إلى الكلية.

وسيتخلل المعرض حلقات حوارية لمناقشة مواضيع مختلفة، بما في ذلك الصيغة المثالية لكتابة طلبات الالتحاق بالجامعات وتجربة الدراسة في الخارج.

وقال هازل رجا، مساعد العميد للشؤون الطلابية ومدير مركز التطوير المهني في جامعة نيويورك أبوظبي: «نحرص في جامعة نيويورك أبوظبي على توفير الفرصة لطلابنا وأعضاء المجتمع المحلي للقاء ممثلي القبول لدى أبرز مؤسسات الدراسات العليا حول العالم».