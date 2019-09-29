360 ألف كتاب في مكتبات جامعة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت جامعة أبوظبي خطة تطوير شاملة لقطاع المكتبات في مقراتها في أبوظبي والعين ودبي شملت الكتب والمراجع والأدلة والأنظمة التقنية المستخدمة للاستعارة إلى جانب تجديد وتوسعة اشتراكاتها في أرقى قواعد بيانات المكتبات الرقمية العالمية والمجلات العلمية المتخصصة وتزويد المكتبات بمرافق متطورة تهيئ للطلبة بيئة مكتبية متميّزة. وتضم مكتبات جامعة أبوظبي في كل من أبوظبي والعين ودبي أكثر من 360 ألف كتاب من بينها 120 ألف دورية تتوزع في مجالات القانون والهندسة والأدب والعلوم والصحة والتعليم.

وقام طلبة الجامعة خلال العام الدراسي الماضي 2018 ـ 2019 باستعارة واستخدام أكثر من 60 ألف كتاب، فيما قاموا بأكثر من 210 آلاف زيارة للمكتبات.

وتعتمد مكتبة جامعة أبوظبي في الحرم الجامعي الرئيسي على نظام «مركز المكتبة الرقمية العالمي» الذي يمكن من إدارة المقتنيات المكتبية المطبوعة أو الإلكترونية من خلال نظام رقمي موحد، ويمثل النظام فهرساً عالمياً يضم أكثر من 400 مكتبة حول العالم.

وأكد عمر عباس مدير مكتبة جامعة أبوظبي: «لقد ساهم هذا النظام في تسهيل عملية البحث عن المصادر من قبل الطلبة، فضلاً عن وضع أسس أكثر سلاسة لإعارة الكتب».