شاهد.. انطلاق برنامج تحدي القراءة العربي على قناة أم. بي. سي

المصدر: البيان الالكتروني

يضم البرنامج التلفزيوني التثقيفي الجديد "تحدي القراءة العربي" على شاشة mbc؛ إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، لجنة الحكام المكونة من: الدكتورة بروين حبيب، والممثل جمال سليمان، والدكتورة ليلى العبيدي، والموجهين: ليلى المعينا، صفية الشحي، و د. هنادا طه، و 16 متنافساً من 14 دولة عربية يتنافسون عبر البرنامج على لقب بطل الدورة الرابعة من تحدي القراءة العربي.

يجمع البرنامج ما بين تلفزيون الواقع والتحديات الثقافية والمعرفية، ويهدف بشكل أساسي إلى إبراز أهمية القراءة وإمكانية تحويل القراء إلى نجوم ملهمين في مجتمعاتهم، آملين أن يُعاد إلى اللغة العربية مكانتها بين الأجيال الشابة باعتبارها لغة مواكبة لتطورات العصر.

يذكر آنه يمكنكم الآن مشاهدة الحلقة الأولى من برنامج تحدي القراءة العربي على قناة التحدي الرسمية.

كما يمكنكم المشاركة بأرائكم عبر الوسم #تحدي_القراءة_العربي أو على حساب البرنامج في تويتر وفيسبوك وانستغرام .