شرطة رأس الخيمة تدشن مختبر الابتكار بكليات التقنية العليا

المصدر: رأس الخيمة - البيان

دشن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، مختبر الابتكار في كليات التقنية العليا وذلك بالتعاون مع مركز الابتكار بوزارة الداخلية، بحضور الدكتور يحيى الأنصاري المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا برأس الخيمة، والمديرين العامين، وكبار الضباط وموظفي الشرطة، وممثلي الدوائر والمؤسسات والهيئات بالإمارة، وطلبة وطالبات كليات التقنية العليا، بمجمع كليات التقنية العُليا برأس الخيمة.

وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن هذا المختبر يستهدف دعم وتعزيز مؤشر الشعور بالأمن والأمان في إمارة رأس الخيمة، وذلك من خلال ملامسة احتياجات جمهور إمارة رأس الخيمة، وتحقيق تطلعاتهم عبر تعزيز الخدمات الأمنية المقدمة لهم، مثمناً جهود وزارة الداخلية، التي تبنّت خطط عمل تحفز جميع منتسبيها على الابتكار، للارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة في العمل الشرطي والأمني معاً، ثم قام اللواء ابن علوان بجولة يرافقه فيها العميد عبد الله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة ومالك مؤشر الشعور بالأمن والأمان على مختلف المشاركين، للتعرف عن قرب على المقترحات التي تخدم مؤشر الأمان.

وأوضح العميد علي محمد القرصي مدير إدارة الإستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة رأس الخيمة، والمستشار سيف الشفيري خبير ومستشار الأداء المؤسسي والاستراتيجي بشرطة رأس الخيمة خلال كلمتهما على مدى سعي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية، التي تطمح لها وزارة الداخلية، المتمثلة في تعزيز مكانة الدولة في سلم التنافسية العالمية، وذلك ببذل الجهود المبذولة والعمل بكفاءة وتميز حتي تصبح دولة الإمارات إحدى أفضل دول العالم أمناً وأماناً.