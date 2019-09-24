«التعليم والمعرفة» بأبوظبي تطلق «برامج إثراء الطلبة»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي «برامج إثراء الطلبة» وهي مبادرة تعليمية فريدة وممتعة من الأنشطة اللاصفية تهدف إلى تعزيز مستوى الطلبة في مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات وتزويدهم المهارات اللازمة لمواجهة تحديات عالمنا المتغير.

وستكون دورات برامج إثراء الطلبة متاحة لجميع طلبة المدارس الحكومية من الصف الأول حتى الثاني عشر، حيث ستبدأ الدائرة بتنفيذ الدورات في تسع من المدارس الحكومية ومدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي والظفرة والعين، وذلك ابتداءً من أكتوبر 2019، بواقع أربعة أيام في الأسبوع، يومين للطلاب ويومين للطالبات.

ويشمل البرنامج السنوي ضمن برامج إثراء الطلبة مجموعة متنوعة من الدورات التي تعزز أداء الطلبة في مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، والتي يتم تقديمها ضمن ثلاثة محاور رئيسة وهي: التكنولوجيا، والفنون والثقافة، والرياضيات.

إلى جانب البرنامج السنوي، ستتاح للطلاب فرصة المشاركة في برامج المسابقات ورحلات التعلم التي تهدف إلى توفير تجربة تعليمية تفاعلية وشاملة، حيث سيتم اختيار الطلبة للمشاركة في هذين البرنامجين بناءً على التزامهم حضور دورات البرنامج السنوي وحسن أدائهم فيها.