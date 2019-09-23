23 ألفاً من طلبة «التقنية العليا» يستفيدون من بطاقة «فزعة»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية - فزعة بالتعاون مع كليات التقنية العليا عن منح بطاقة «فزعة للطلاب» «Fazaa Student» لجميع طلبة الكليات البالغ عددهم نحو 23 ألف طالب وطالبة، لتكون الكليات بموجب ذلك أول مؤسسة تعليم عالٍ تحصل على هذه البطاقة المميزة لطلبتها والتي تقدمها «فزعة»، وتكون متاحة بعد ذلك لمؤسسات التعليم العالي الأخرى.

وتم الإعلان عن منح بطاقة خصومات فزعه للطلاب في حفل أقيم بمقر كليات التقنية العليا بدبي بحضور الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، والمقدم أحمد بو هارون العضو المنتدب لفزعة مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، وفريق العمل المشترك من كليات التقنية و«فزعة»، وأعضاء مجلس طلبة الكليات.