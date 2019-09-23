«جامعة حمدان الذكية» تستضيف اللقاء التعريفي 2019

المصدر: دبي - البيان

استضافت جامعة حمدان بن محمد الذكية، مؤخراً، اللقاء التعريفي السنوي 2019 ضمن أجواء إيجابية بين أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وأولياء الأمور والخريجين والدارسين في الكليات الثلاث.

وحضر الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، اللقاء معرباً عن فخره واعتزازه بإنجازات العام الأكاديمي الفائت، وداعياً الدارسين إلى مواصلة تقديم نموذج يُحتذى في التميز العلمي والمعرفي ليكونوا على قدر الثقة العالية التي منحتهم إياها القيادة الرشيدة باعتبارهم ثروة الوطن ورهان المستقبل.

وقال الدكتور العور: «نمضي قدماً في التزامنا بتوفير بيئة حاضنة للطاقات الشبابية الواعدة وتطوير أساليب إبداعية من شأنها إعادة صياغة مستقبل التعليم العالي والتعلم عبر التكنولوجيا الذكية والابتكار والجودة، سعياً وراء تخريج روّاد أعمال وسفراء معرفة وقادة مستقبل مؤهلين لمواصلة إعلاء شأن الإمارات على الخارطة العالمية، بما يتماشى مع التوجيهات السديدة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة. ونتطلّع قدماً إلى مواصلة توطيد جسور التواصل الفعّال بين مجتمع الدارسين والخريجين والأكاديميين ضمن أجواء محفزة على الإيجابية والسعادة، والتي تعتبر طريقة تفكير وأسلوب حياة في دولة الإمارات».