تعاون استراتيجي بين «مكتوم الخيرية» و«حمدان التعليمية»

المصدر: دبي- البيان

وقعت هيئة آل مكتوم الخيرية ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، مذكرة تفاهم لترسيخ علاقة الشراكة في ما بينهما والاستفادة من خبرات الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية.

وقع الاتفاقية الدكتور جمال المهيري الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، ومحمد عبيد بن غنام الأمين العام لهيئة آل مكتوم الخيرية، وتنص على تبادل الخبرات العلمية والعملية بين الطرفين حسب التخصصات والإمكانات المتاحة لكل منهما ودعم وتطوير التعاون بجميع الوسائل الممكنة وتعزيز الشراكة وتنمية المكتسبات العلمية والثقافية والابتكارية والرقي بها إلى المكانة اللائقة بها.

وأشار محمد عبيد بن غنام الأمين العام لهيئة آل مكتوم الخيرية إلى أن الهيئة تعمل بشكل متواصل على مد جسور التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن التربوي سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والعالمي وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز للارتقاء بالعمل التربوي في الدولة، للوصول به إلى مراحل متقدمة من التطور والحداثة، بما يعكس توجهات القيادة الرشيدة في تحقيق الاستثمار الأمثل في كوادرنا الوطنية المعطاءة لاستدامة تطورها على كل المستويات، كما أن الاتفاقية تعزز العمل والتنسيق المشترك بين الجانبين، وتعد امتداداً راسخاً للعلاقات الإستراتيجية التي تربط الطرفين، والتي يعززها التفاهم المشترك.

وأوضح الدكتور جمال المهيري أن هذا التعاون يأتي ضمن الرؤية والرسالة التي وضعها سمو الشيخ حمدان بن راشد وحرصه على رفع مستوى الأداء والكفاءة والإنتاجية بين المؤسسات.