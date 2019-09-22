إطلاق أول مجلس للشباب بجامعة الإمارات نهاية العام

المصدر: العين ـ داوود محمد

تطلق جامعة الإمارات، نهاية العام الجاري، أول مجلس للشباب.

جاء ذلك خلال الجلسة التعريفية التي نظمتها جامعة الإمارات لطلبتها لتعريفهم بأهداف ومجالات المؤسسة أدارها سعيد محمد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، وبحضور الدكتور عتيق جكة المنصوري، النائب المشارك لشؤون الطلبة، وعدد من القيادات الإدارية وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في مسرح كلية تقنية المعلومات-بالجامعة.

وأكد الدكتور عتيق المنصوري على أهمية إطلاق المجلس في رحاب جامعة الإمارات وتعريف طلبة الجامعة بالمبادرات والإنجازات التي حققتها المؤسسة في مجال دعم الشباب وتمكينهم، وفق رؤية القيادة الرشيدة لتمكين فئة الشباب من بناء جسر تواصل فعال مع المجتمع وحكومة الإمارات وتفعيل دورهم في مختلف القطاعات، وتعزيز ريادتهم وإشراكهم في البرامج التي تعنى بقضايا الشباب.

وقدم سعيد محمد النظري المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، عرضاً توضيحياً عن دور المؤسسة ومبادراتها المختلفة في مجالات وقطاع الشباب بشكل عام، والعمل على نموذج عالمي ريادي في تمكين الشباب.