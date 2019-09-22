«أبوظبي التقني» يستعرض 600 مشروع في ملتقاه العلمي

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

تنطلق الثلاثاء المقبل فعاليات الملتقى العلمي العالمي 2019، الذي ينظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني لمدة 3 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وأكد مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني لـ «البيان»، أن الملتقى العلمي العالمي سوف يستعرض أكثر من 600 مشروع متخصص وبحث علمي تتضمن 13 تخصصاً هندسياً متنوعاً.

وأشار الشامسي إلى مشاركة نحو 1500 من الشباب تتراوح أعمارهم ما بين 9 و25 عاماً، ويمثلون 58 دولة، وجميعهم من المبدعين في مجالات العلوم، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمعلمين، والتربويين والمبدعين ضمن أكبر معرض عالمي، يدعم التعاون والبحث العلمي بين دول العالم.

وأكد مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني أن الملتقى العلمي العالمي 2019 يقدم فرصاً استثنائية لتعزيز التواصل ودعم العلاقات بين الشباب والمؤسسات العملية والمعلمين من خلال التباحث وتبادل وجهات النظر، كما توجد مشاريع فنية واجتماعية من خلال ورش العمل المختلفة ورحلات ثقافية وندوات وأنشطة ستكون كلها جزءاً من برنامج المشاركين في المنتدى.

جلسات

وكشف مبارك الشامسي أن الملتقى العلمي العالمي سوف يستضيف جلسات مؤتمر المواطنين الشباب، وسيناقش الذكاء الاصطناعي، لتوفير مساحة للشباب لمناقشة وجهات النظر حول التطورات التكنولوجية الجديدة والمثيرة للاهتمام.

وأضاف أن الملتقى العلمي يمنح الجميع الفرصة للاستفادة من الفعاليات العلمية المصاحبة، مشيراً إلى أن الدعوة عامة لجميع المدارس والجامعات والمؤسسات.