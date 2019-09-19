جامعة الفلاح تستضيف فنان ومخرج لتطوير مهارات طلبة الإعلام

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

استضافت كلية الاتصال الجماهيري بجامعة الفلاح الفنان المصري هاني رمزي والمخرج عمرو عابدين في لقاء مفتوح مع طلبة الإعلام بكلية الاتصال الجماهيري بهدف استعراض اعمال الطلبة الفنية والإعلامية، وفي إطار حرصها على نقل الخبرات لطلبتها بهدف تأهيلهم لخوض غمار سوق العمل الحالية.

ومن ناحيته أكد الأستاذ الدكتور عبدالحفيظ بلعربي رئيس الجامعة أنه لا يكفي أن يتخرج الطالب من الجامعة ومن ثم لا يملك المهارات الكافية للعمل في القطاع لأنه لم يكتسب خبرة سواء من التعليم الميداني أو العمل.

جاء ذلك خلال ترحيبه بالضيوف، مؤكدا على الأهمية الكبرى التي يحتلها الفن والإعلام في حياتنا اليومية والعملية، ومدى تأثيرهما الكبير في مخاطبة عقول الشباب، من جهة وعلى المجتمع ككل من جهة أخرى.

وأضاف الدكتور بلعربي، أن الإعلام بشكل عام لم يعد مجرد صحيفة أو تلفاز أو راديو فقط وإنما تعدى هذا المعنى ليصبح عالم آخر له خباياه وشروطه وأساسياته، حيث أصبح اليوم يكتسي بحلة جديدة تتعدى الواقع والفكر ليصل إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي، واليوتيوب، وغيرها من الوسائل الحديثة.



ومن جهتهما تقدما الفنان هاني رمزي والمخرج عمرو عابدين بالشكر للجامعة على استضافتهما، ومنحهما فرصة الحضور والتواصل مع الطلبة لاسيما طلبة الإعلام، الذين يعدون جيل المستقبل، واستعرضا تجربتهما وبداياتهما مع المجال الفني، كما دارت بينهما وبين الطلبة عدة نقاشات هادفة خلال اللقاء وحوارات بناءة حول مجال الفن والإعلام بصفة عامة وسبب تراجع السينما المصرية مقارنة بدول الأخرى، وحول القوة الإعلامية ومصداقية الإعلام في الوقت الحالي وفي المستقبل.

وتناول المخرج عمرو عابدين خلال حديثه كيفية بناء الفيلم سواء القصير أو الطويل مشيرا إلى أن السيناريو يعتبر حجر الأساس في صناعة الفيلم، إضافة إلى رؤية المخرج، مؤكداً أنها جميعاً تتبع مجموعة من القواعد والإجراءات لتقديم عمل قادر على المنافسة في شباك التذاكر العالمي مهما اختلفت القصة والأحداث.