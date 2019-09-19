«كهرباء دبي» تشجع أكثر من 5000 طالب على ترشيد الاستهلاك

المصدر: دبي - البيان

نظم فريق التوعية والترشيد في هيئة كهرباء ومياه دبي 14 زيارة للمنشآت التعليمية الحكومية في إمارة دبي، استهدفت نحو 5000 طالب وطالبة من مرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الأولى.

وتضمنت الزيارات تنظيم ورش عمل تفاعلية بسيطة ومشوقة لتذكير الطلبة بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة وتفادي الهدر والإسراف، كما شملت الزيارات توزيع الهدايا على الطلبة وتشجيعهم على استقبال عامهم الدراسي بنشاط ومثابرة.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة، وضمن جهودنا الرامية إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، نعمل على إطلاق مبادرات وحملات توعوية بهدف ترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد في القطاع السكني والتجاري والصناعي، والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وجميع فئات المجتمع».