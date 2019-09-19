ملك تونغا يثمن المستوى الريادي لجامعة حمدان بن محمد الذكية

المصدر: دبي -البيان

اطّلع الملك توبو السادس، ملك مملكة تونغا على المسيرة الرائدة لجامعة حمدان بن محمد الذكية في التعليم الذكي وإنجازاتها في نشر هذا النموذج، وثمّن الملك توبو السادس المستوى الريادي الذي وصلت إليه الجامعة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة أمس للملك والوفد المرافق له، بحضور صالح السويدي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى نيوزيلندا، حيث استعرض العور أبرز الملامح المميزة للتجربة المتفرّدة التي تقودها الجامعة في إعادة هندسة التعليم العالي إقليمياً وعالمياً، وسط إشادة واسعة بإنجازاتها النوعية وجهودها السبّاقة على صعيد تسخير التكنولوجيا الذكية في الارتقاء بالتعليم العالي على المستويين المحلي والدولي.

وقال الملك توبو السادس: «غني عن القول إن التعليم يتمتع بأهمية لا مثيل لها في تقدم الشعوب والدول، ومن المؤكد أن توفير إمكانية الحصول على تعليم ذكي عالي الجودة في الدول التي لديها شبكات للإنترنت من جامعة معتمدة على المستوى الدولي كجامعة حمدان بن محمد الذكية، يؤمن فرصاً جديدة ويفتح آفاق التعليم أمام شعوب هذه الدول».

من جهته، قال صالح السويدي: تعتبر «حمدان الذكية» إحدى الجامعات الذكية الرائدة في العالم التي تقدم مفهوماً جديداً للتعليم وطرقاً تعليمية جديدة، وهي في الحقيقة تشرّف الإمارات التي تعد بدورها سباقة في كل المجالات. وقال الدكتور العور: «شكل اللقاء منصة استراتيجية لبحث آفاق التعاون المعرفي والعلمي بين دولة الإمارات ومملكة تونغا واستكشاف آفاق نقل تجربتنا الرائدة في إعادة هندسة التعليم العالي، والتي مكنتنا من أن نحوز قصب السبق في تخريج روّاد أعمال وسفراء معرفة ومبتكري المستقبل، ترجمةً للتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة».