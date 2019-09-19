منى الكندي: تحديات قوية في مرحلة التصفيات

أكدت منى الكندي أن الطلبة سيخوضون خلال مرحلة التصفيات، عدداً من التحديات القوية. وقالت:»كافة هذه التحديات وضعت وفق معايير تربوية ومعرفية وثقافية وشخصية قوية، للوقوف على المستوى المعرفي للأبطال المتنافسين من خلال قراءاتهم وإبداعهم، وتمتعهم بسرعة البديهة وسلامة اللغة وسلاستها، وتحليهم بروح العمل الجماعي، وقدرتهم على تطوير فكر نقدي وتحليلي وامتلاك أدوات تعبيرية خلاقة في مواقف متنوعة، وعلى كل طالب أن يتجاوز هذه التحديات، لضمان مكانه في القائمة النهائية التي تتألف من خمسة طلبة، سيتنافسون فيما بينهم للحصول على اللقب، والذي سيتم الإعلان عنه في حفل خاص يقام في نوفمبر المقبل في دبي أوبرا«.

وعلى خلاف برامج الواقع، لن تشهد حلقات هذا البرنامج خروج أي من الطلبة المتنافسين، وفق ما أشارت إليه الكندي، التي أكدت أنه لم يتم إحداث أي تغييرات على قيمة الجوائز المالية المخصصة للتحدي والتي يبلغ مجموعها 11 مليون درهم. من جانب آخر، أكدت أن ارتفاع عدد الطلبة المشاركين في التحدي إلى 13.5 مليون طالب وطالبة، إنما يرفع من مستوى التحدي.