حسين الحمادي يطلع على سير العملية التعليمية في مدرسة الخوانيج

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

تفقد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم مدرسة الخوانيج للتعليم الأساسي (حلقة ثانية بنات) في دبي ضمن سلسلة زيارات ميدانية متواصلة يجريها معاليه، للاطمئنان على أوضاع المدارس واستقرار الدراسة وسير العملية التعليمية واستكمال مختلف احتياجاتها التشغيلية وجاهزية مرافقها.

ويبلغ عدد الطالبات في المدرسة نحو 580 طالبة، وقد خضعت المدرسة لعملية تجديد شاملة في مختلف مرافقها بحيث أصبحت أكثر عصرية ومواكبة لاحتياجات المدرسة الإماراتية.

واستمع الحمادي خلال زيارته من مديرة المدرسة عائشة الشامسي إلى أهم التغييرات التي طرأت في المدرسة ومدى تأثيرها الإيجابي في تحقيق جودة التعليم.. كما حضر جانباً من الحصص الدراسية وتبادل أطراف الحديث مع الطالبات حول اهتماماتهن.