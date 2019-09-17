تعاون علمي بين جامعتي الفلاح و«جوسي ديلسيف» المقدونية

المصدر: دبي - البيان

وقعت جامعة الفلاح في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الدولي السادس لجامعة «جوسي ديلسيف» في مقدونيا، اتفاقية تعاون دولي يتم من خلالها التعاون العلمي المتكامل بينهما فيما يخص الأبحاث وتبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، وذلك بهدف إثراء للبحث العلمي والتنوع الثقافي وتبادل الخبرات بين الجامعتين، حيث ضم الوفد المشارك كلاً من عميد كلية القانون الدكتور محمد الدسوقي وعميد كلية الاتصال الجماهيري الدكتور حسن مصطفى.

وقع من جانب جامعة الفلاح محمد الدسوقي وعن جامعة «جوسي ديلسيف» بلازو بويف. وعلى هامش المؤتمر شارك الدكتور محمد الدسوقي - عميد كلية القانون والدكتور حسن مصطفى - عميد كلية الاتصال الجماهيري؛ كمتحدثين رئيسيين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الدولي السادس لجامعة «جوسي ديلسيف».