جامعة الوصل تعتمد 43 طالباً في الماجستير والدكتوراه

المصدر: دبي - البيان

اعتمد معالي جمعة الماجد رئيس مجلس أمناء جامعة الوصل بدبي أسماء 43 طالباً وطالبة من جميع الجنسيات، تم قبولهم في الدراسات العليا في برنامجي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 2019-2020م، منهم 20 طالباً وطالبة من المواطنين والمواطنات، و23 من الجنسيات الأخرى.

وقال الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن مدير جامعة الوصل، إن قرار مجلس أمناء جامعة الوصل بالموافقة على قبول الطلبة من جميع الجنسيات في برنامج الدراسات العليا ابتداء من العام الجامعي 2019- 2020؛ أتاح للطلبة من مختلف الجنسيات الالتحاق والتقديم لبرامج الدراسات العليا بالجامعة، بعد أن كان القبول مقتصراً على الطلبة المواطنين وطلبة دول مجلس التعاون الخليجي.