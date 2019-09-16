«هيئة المعرفة» تلزم مدرسة خاصة بإعادة رسوم خدمات غير تعليمية لولية أمر

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ألزمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، مدرسة خاصة بأن تعيد إلى ولية أمر مبلغ 2000 درهم تقاضته مقابل خدمات غير تعليمية، وكانت ولية أمر طالبة تدرس في الصف الرابع في إحدى المدارس البريطانية في دبي، قد تقدمت بشكوى إلى الهيئة عن طريق القنوات الرسمية ومن ثم تحققت هيئة المعرفة من صحة الشكوى وألزمت المدرسة بإرجاع هذا المبلغ.

وأكدت هيئة المعرفة أن كل مدرسة خاصة يجب أن تلتزم بالرسوم الواردة في عقد المدرسة وولي الأمر، ولا يحق لأي مدرسة إجبار ولي الأمر على سداد رسوم خدمات اختيارية كالخدمات غير التعليمية وغيرها.

ودعت الهيئة أولياء الأمور إلى التواصل معها عبر قنوات «سعادة المتعاملين» المتوفرة عبر تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية أو عبر موقعها الإلكتروني حال كانت لديهم ملاحظات أو استفسارات بهذا الخصوص.

حقوق

وذكرت الهيئة أن عقود أولياء الأمور تعمل على تعزيز العلاقات الإيجابية وتحديد الحقوق والواجبات بين المدارس وأولياء الأمور، إذ يستهدف العقد تشجيع التواصل الإيجابي، وتعزيز العلاقات بين المنزل والمدرسة، من خلال العمل المشترك بين طرفي العقد على فض المنازعات داخلياً، حيث ينص العقد على إلزام المدارس بإجراءات فض المنازعات، لضمان حق أولياء الأمور والطلاب في اتخاذ قرار عادل ونزيه، وذلك رغم أن معظم المنازعات يمكن حلها داخلياً.

ويتضمن عقد أولياء الأمور بنوداً تغطي سياسات القبول والرسوم والحضور والمواظبة على الالتزام بالأوقات المدرسية، وكذلك الصحة والسلامة والمواصلات، كما يحدد العقد مسؤوليات ولي الأمر مثل توفير السجلات الطبية والنفسية والتعليمية بالتفصيل للمدرسة، لضمان سلامة الطلاب في المدرسة.

وذكرت ولية الأمر (ش.م) أن المدرسة طلبت منها دفع رسوم 2000 درهم إلى جانب دفع رسوم الكتب المدرسية والقسط الأول للمدرسة، وعندما سألت عن تلك الرسوم أجابوها بأنها رسوم خدمات غير تعليمية منها تصوير أوراق وغيرها، وتحفظت الأم على الدفع، وأكدت لها المدرسة عدم تسجيل ابنتها وانتظامها في الدراسة إلا بعد دفع تلك الرسوم، وكانت ولية الأمر مضطرة إلى الدفع لانتظام ابنتها في المدرسة ومن ثم توجهت بشكوى إلى هيئة المعرفة.