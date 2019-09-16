%50 زيادة طلبة جامعة الفجيرة العام الدراسي الجاري

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

سجلت جامعة الفجيرة إنجازاً أكاديمياً جديداً يتمثل في تحقيقها لمعدلات نمو بنسبة 50‎‎% في أعداد الطلبة المسجلين للدراسة في العام الأكاديمي 2019 ـ 2020، مقارنة بالسنوات السابقة، كما شهدت الجامعة ارتفاعاً في نسبة الطلبة المتميزين بواقع 95‎‎%، وبدأت الجامعة عامها الجديد بالتحاق 10 أساتذة جدد في مختلف التخصصات وفق أرقى المعايير لمواكبة متطلبات العملية التعليمية.

منح دراسية

وقال سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة: إنه في إطار مساعي الجامعة من أجل تقديم الدعم العلمي للسماح للطالب المتفوق بمتابعة تحصيله وزيادة مستواه العلمي، إذ تقدم الجامعة منحاً دراسية لخريجي الثانوية العامة المتفوقين في بداية كل عام دراسي تتراوح نسبتها للطلبة الحاصلين على معدل 97‎% بمنحة تصل إلى 100‎‎%، وللطلبة الحاصلين على معدل ما بين 96.99 % ‎‎- 95 % ‎‎ بمنحة تصل إلى 75 % ‎‎ أما الطلبة الحاصلون على معدل 94.99 % ‎‎_ 99 % ‎‎ فيحصلون على منحة 50‎‎%، التي تمثل إحدى الركائز القوية لاستراتيجية التميز الأكاديمي التي تقوم من خلالها جامعة الفجيرة بدعم وتشجيع التفوق ورعاية المواهب الطلابية وتهيئة مناخ محفز على الإبداع والابتكار والريادة العلمية للطلبة المتفوقين، وتمكن الطالبَ من مواصلة مسيرته الدراسية.

وكشف الرقباني رئيس مجلس الأمناء عن تقديم الجامعة منحة عامة لطلبة الثانوية العامة والماجستير، بمنح تخفيض يصل إلى 25% لكل الملتحقين بالجامعة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الدراسي 2019 ـ 2020، وذلك لتوفير حافز معنوي، وظروف تعليمية تحفيزية تساهم في تحقيق مستويات عالية من التميز في أداء القطاع التعليمي في جامعة الفجيرة، ونشر مفاهيم الإبداع والتميز والجودة.

خصومات

كما تمنح الجامعة خصومات تصل إلى 25% لخريجي الثانوية العامة خلال فترة دراستهم الجامعية تنقسم إلى 3؛ منها خصومات تمنح لأبناء الشهداء ليواصلوا تفوقهم وتميزهم في تحصيلهم العلمي والمعرفي، وخصومات تقدم إلى الرياضيين المنتسبين إلى النوادي الرياضية في الدولة، وخصومات للمبدعين في مختلف المجالات، وتصل الخصومات للحالات الإنسانية إلى 30%.

وأكد رئيس مجلس الأمناء على أهمية تطوير العملية التعليمية بحيث تتوافق مع أحدث الأنظمة العالمية، والذي بدوره ينعكس إيجابياً على جودة العملية التعليمية، حيث باشرت جامعة الفجيرة العام الدراسي 2019 ـ 2020 باستخدام نظام الأندرويد من خلال شاشات عرض ذكية لتسهيل العملية التعليمية، لمواكبة مستجدات العصر الحديث، كون التكنولوجيا الأكثر كفاءة ومرونة لاستخدام أنواع مختلفة من الأنشطة التشاركية والتفاعلية في إطار المواقف التعليمية الهادفة، مما يعمل على خلق بيئات تعليمية غنية، تلبي متطلبات الطلاب وحاجاتهم، بهدف الوصول إلى مخرجات تعليمية عالية الجودة، التي تحقق متطلبات المرحلة الراهنة وتتماشى مع رؤية حكومة الإمارات الرشيدة.

التعليم الذكي

وأوضح رئيس المجلس أن جامعة الفجيرة قامت بالتعاون مع شركة جوجل، لاستخدام تطبيقاتها الذكية في منصة التعليم الذكي ودمجه في نظام إدارة التعليم، وذلك من خلال تطبيق «أدوات تقييم الصف» التي تساعد هذه الأدوات الذكية، المُعلمين على إنشاء الواجبات والدورات التدريبية والملفات التفاعلية وتجميعها ومراجعتها وتصحيحها بشكل إلكتروني، حيث تحرص جامعة الفجيرة على توظيف هذه الوسائل التقنية في مناهجها، عبر استخدام أدوات التعليم الإلكتروني، والتعلم عن بعد والاستفادة من خدمات الحاسوب وشبكات الإنترنت، مشيراً إلى أن الاستراتيجية العامة التي وضعتها الجامعة ترتكز على دعم البحث العلمي، ورعاية الابتكار، وإلى التركيز على النظم التقنية الحديثة وتوفير الخدمات التعليمية للطلاب من أي مكان يتواجدون فيه، وذلك لدعم الطلبة، وتوفير المناخ التعليمي الذي يتناسب مع متطلبات العصر التقني، ودفع سير العملية التدريسية نحو الأمام، بما يرسخ من مكانتها، كجامعة متميزة بين المؤسسات التعليمية بالدولة.