جامعة الخليج الطبية في عجمان تحتفل بالطلبة المستجدين

المصدر: عجمان - البيان

أقامت جامعة الخليج الطبية في عجمان احتفالاً بالطلبة المستجدين الذين التحقوا بالجامعة مطلع الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2019/2020، والذين يزيد عددهم على 450، بحضور الدكتور محيي الدين ثومبي، مؤسس ورئيس الجامعة، والبروفيسور حسام حمدي، مدير الجامعة، وأعضاء من الهيئتين الإدارية والتدريسية وذوي الطلبة.

ورحّب البروفيسور الدكتور حسام حمدي بالفوج الجديد من الطلبة وذويهم في الحفل الرمزي الذي يحمل اسم «المعاطف البيضاء»، ويؤدي خلاله الطلبة قسماً يرتبط بالقيم والسلوك المهني عند التحاقهم بدراسة المهن الطبية، ما يمثل نقطة بداية مسيرتهم المهنية في مجال الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن ارتداءهم المعاطف البيضاء يعني التزامهم المهني تجاه مرضاهم الذين يضعون ثقتهم بهم.

وقال: «إن قبول الطلبة يؤكد تميزهم وتفوقهم، وإن انتماءهم لأسرة هذه الجامعة يسهم في تحقيق رؤيتها لإعداد قادة مؤهلين بالمعارف والمهارات بهوية وطنية ومعايير عالمية».

من جانبه، قال الطالب عبد الله شرف من دبي، «إن اختياره لجامعة الخليج الطبية جاء بعد بحث مطوّل على الإنترنت، فوجد أن الجامعة واحدة من أفضل وأقوى الجامعات على مستوى الدولة والمنطقة»، مضيفاً أن «سمعة الجامعة القوية من حيث تبنيها كل ما هو جديد في مجال التعليم الطبي، هو ما كان سبب قرار انضمامه لها». بينما عبّرت الطالبة الإماراتية فاطمة المرزوقي عن فخرها بأن تكون من ضمن طلبة الجامعة، مضيفةً أن معطفها الأبيض يختصر طموحها بأن تتعلم وتتميز لتكون أحد سواعد التطوير في بلدها.