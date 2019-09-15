«أمريكية دبي» تطرح مسابقة القصة القصيرة لطلبة الثانوية بعنوان التسامح

المصدر: دبي - البيان

تنظم الجامعة الأمريكية في دبي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وندوة الثقافة والعلوم بدبي مسابقة القصة القصيرة لطلبة الثانوية العامة، الصف الثاني عشر في مدارس الدولة الحكومية والخاصة، وللطلبة المواطنين والمقيمين.

ويمكن كتابتها باللغة العربية أو الإنجليزية، صرح بذلك الدكتور ديفيد شميت رئيس الجامعة، وأضاف أنه تزامناً مع عام التسامح في الدولة التي أصبحت واحة للعيش المشترك ومكافحة التمييز والكراهية، جاءت هذه المسابقة لتقدم منحة دراسية كاملة للفائز الأول.

وقال: إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان يدعو إلى التسامح وكان منارة للإنسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، واستمراراً لنهج زايد شكلت حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وزارة للتسامح للمضي قدماً في نشر المبادئ السامية التي بنيت عليها الدولة.

ووجه رئيس الجامعة الدعوة إلى جميع طلبة الثانوية العامة في مدارس الدولة الحكومية والخاصة، للمشاركة في المسابقة والتعبير عما يجول في نفوسهم من خلال كتابة قصة قصيرة، تعزز مفهوم التسامح في الدولة.

تفاصيل المسابقة

ـ القصة القصيرة بعنوان- التسامح- و يمكن كتابتها باللغة العربية أو الإنجليزية، كما أن عدد الكلمات لا يقل عن 600 كلمة ولا يزيد على 1200 كلمة، ويشترط ألا تكون قد نشرت سابقاً.

كما تم تحديد آخر موعد لاستلام المشاركات يوم 7 نوفمبر 2019، وتعلن النتائج في حفل رسمي في ندوة الثقافة والعلوم بدبي مساء الأربعاء 20 نوفمبر2019.

يحصل الفائز الأول على منحة دراسية في كلية الفنون والعلوم في الجامعة الأمريكية في دبي، والفائزون العشرة الأوائل لهم جوائز قيمة.

وعلى الطالب أن يرفق مع مشاركته اسمه، واسم مدرسته، ورقم هاتفه، وبريده الإلكتروني.

ثم يرسل المشاركات إلى nmakansi@aud.edu