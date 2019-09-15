توعية الطلبة بمخاطر الجرائم الإلكترونية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت شرطة أبوظبي محاضرات توعية عن الجرائم الإلكترونية على مدى أسبوع، وتضمنت موضوعات مختلفة أبرزها حول التنمر الإلكتروني والإساءة عبر الإنترنت والابتزاز الإلكتروني وإيجابيات ومخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، استفاد منها طلاب كل المراحل الدراسية في مدرسة البطين العلمية الخاصة بأبوظبي.

محاضرات

وتحدّث في المحاضرات الملازم أول يعقوب يوسف الحمادي، مدير فرع استغلال الطفل عبر الإنترنت، في قسم مكافحة جرائم الاعتداء على الأطفال في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي.

وركزت المحاضرات على التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية على الفرد والأسرة والمجتمع، وغرس مفاهيم المواطنة الإيجابية، وتعميق السلوكيات والقيم الصحيحة، وتعزيز التوعية الأمنية الاستباقية لمواجهة أي اعتداء أو إساءة قد يتعرّض لها الطلاب، انطلاقاً من حرص شرطة أبوظبي على تعزيز السلوكيات الإيجابية، وإيجاد جيل واعٍ مثقف قادر على تحمل المسؤولية المجتمعية.

اهتمام

وأكدت شرطة أبوظبي اهتمامها بنشر الوعي الأمني حول الجرائم الإلكترونية لكل فئات المجتمع بمختلف أعمارهم وفئاتهم وشرائحهم، والتصدي لتلك الجرائم التي أصبحت شائعة، وذلك بسبب اتساع انتشار الإنترنت، وازدياد أعداد مستخدميه، والذي يعد عالماً مفتوحاً بلا حدود، ويصعب تقييد استخدامه مما يستوجب ضرورة توعية كل أفراد المجتمع بأخطاره، وخاصة فئة الطلاب التي تعتبر أكثر فئة مستهدفة وقابلة للاستغلال أكثر من غيرها. وشهد المحاضرات التي أقيمت على مدى أسبوع، الكادر التعليمي والإداري بالمدرسة، وعدد من أولياء أمور الطلبة.