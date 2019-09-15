«تعليمية دبي» تكرّم المشاركين في «مرحباً مدرستي»

المصدر: دبي - وام

كرّمت منطقة دبي التعليمية الجهات الحكومية والخاصة ومديري ومديرات المدارس المشاركين في مبادرة «مرحباً مدرستي» التي أقيمت العام الدراسي الحالي 2019/2020 تحت شعار «كفو»، في حفل أقيم في مبنى القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المشاركة والداعمة لفعاليات انطلاقة العام الدراسي الجديد على مستوى مدارس الإمارة.

وتضمّن الحفل كلمة لغاية سلطان المهيري، مديرة منطقة دبي التعليمية، وعرض فيلم قصير يُجمل الفعاليات التي احتضنتها مدارس دبي الحكومية تحت مظلة «مرحباً مدرستي».

فعاليات

وأعربت غاية المهيري عن شكرها لكل من شارك بإخلاص في فعاليات مبادرة «مرحباً مدرستي» هذا العام التي ازدانت بها مدارسنا تحت مظلة تحفيز الطلبة والمعلمين معاً وتزينت بشعار «كفو».

وأكدت أن أجمل إنجاز ما نراه يرتسم على وجوه أبنائنا في إطار سعادة مستدامة وما نلمسه من رضا الآباء والأمهات وما نحسّه من ثقة المعلمين والإدارات، مشيرةً إلى أن كل هذه الملامح كانت حاضرة بقوة خلال الأسبوعين الماضيين.

وشهدت مدارس دبي عدداً من الفعاليات والزيارات والمشاركات المجتمعية احتفاءً بعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة.