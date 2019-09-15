قبول 135 طالباً مستجداً في مراكز أصحاب الهمم في الدولة

المصدر: دبي - البيان

كشفت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، في وزارة تنمية المجتمع، عن قبول 135 طالباً وطالبة مستجدين هذا العام من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية، والتوحد والمتعددة، في مراكز أصحاب الهمم على مستوى الدولة من ضمن 174 مسجلاً، وقد حولت بعض الحالات إلى وزارة التربية والتعليم من أجل الدمج، وهناك حالات تم رفضها لأسباب تتعلق بعدم انطباق شروط الإعاقة عليها، وأهمية إدماجها في التعليم العام.

وبخصوص برنامج الإمارات للتدخل المبكر، قالت مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، إنه تم تسجيل 76 طفلاً جديداً مستفيداً من خدمات التدخل المبكر لذوي التأخر النمائي، الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، لهذا العام، علماً بأنه بلغ عدد الأطفال الذين تم تحويلهم من برنامج التدخل المبكر خلال هذا العام بلغ (61) طفلاً، بعضهم تم تحويلهم إلى مدارس التعليم العام، والبعض الآخر إلى مراكز أصحاب الهمم.

وعن شعار العام الدراسي الجديد 2019/‏2020 «أهلاً بعودتكم»، أفادت وفاء حمد بن سليمان بأنه تم اختيار هذا الشعار، تعبيراً عن فرحة الهيئات الإدارية والفنية في المراكز باستقبال الطلبة بعد طول غياب، ليعود الطلبة فيملؤوا ساحات اللعب ومرافق الترفيه بضحكاتهم، وأناشيدهم التي تصدح بحب الحياة والرغبة في التعلم والمشاركة المجتمعية، فيعيدوا للمكان بهجته وحيويته، ما يعبر عن إدماج الطلبة أصحاب الهمم ضمن أجواء العودة للمدارس التي تغلب على الحياة المجتمعية في الوقت الحالي، واستمتاعهم بالزي المدرسي الجديد، والوسائل التعليمية والقرطاسية المفعمة بألوان الحياة والفرح بالعودة مجدداً إلى التعليم والتدريب.

دورات

وأكدت أنه حرصاً على مواكبة وتدريب الكوادر التعليمية والفنية، سوف تنظم إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع، مع بدء العام الدراسي مجموعة من الدورات والمحاضرات التدريبية للكوادر العاملة فيها، حول مواضيع تتعلق بالخطط التربوية الفردية للطلبة، والأسلوب السمعي الشفوي، وتعديل سلوك المعاقين ذهنياً، إضافة إلى دورة عن كيفية تطبيق منهاج التأهيل وتعديل سلوك الطلبة أصحاب الهمم، ودورات متعلقة بالتدخل المبكر في المراحل العمرية الأولى، وتعريف برحلة المتعامل في برنامج الإمارات للتدخل المبكر. وتستفيد الكوادر العاملة في الخدمات العلاجية المساندة من التدريب في مجال الأساليب العلاجية الحديثة لأصحاب الهمم في مجالات العلاج الطبيعي والوظيفي واللغوي.

وتقدم وزارة تنمية المجتمع خدماتها التعليمية والتدريبية والتأهيلية للطلبة من أصحاب الهمم في 7 مراكز حكومية على مستوى الدولة في دبي، وعجمان، ورأس الخيمة، وأم القيوين، والفجيرة، بالإضافة إلى أقسام التوحد والتدخل المبكر والإعاقات الشديدة والمتعددة.