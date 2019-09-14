شرطة دبي تزور مدرسة «جيمس فوندرز»

المصدر: دبي - البيان

قام العميد عبدالحليم محمد أحمد الهاشمي، مدير مركز شرطة القصيص بالنيابة، والوفد المرافق له، بزيارة ميدانية إلى مدرسة «جيمس فوندرز» بمنطقة المزهر الأولى، حيث تأتي الزيارة ضمن مبادرة «أمن المدارس» التي تهدف إلى تعزيز وتوطيد العلاقة بين القيادة العامة لشرطة دبي والمؤسسات التعليمية.

والتقى العميد عبدالحليم الهاشمي عدداً من أعضاء هيئة التدريس في المدرسة، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على أهمية تعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ومنطقة دبي التعليمية، والمؤسسات التربوية والتعليمية ذات العلاقة بالطالب سواء في الجانب الأمني أو الاجتماعي أو الثقافي أو الصحي بصورة مستمرة، من أجل حماية مكتسباتنا الوطنية، حيث وضعت في مقدمة اهتماماتها مصلحة الأجيال القادمة من أبناء الوطن.

وقدم العميد عبدالحليم الهاشمي شرحاً لأعضاء هيئة التدريس حول مبادرة «أمن المدارس» والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمؤسسات التعليمية، والمساهمة في بناء جيل واعٍ ومثقف أمنياً ومرورياً، وإطلاق برامج توعية بالتنسيق مع القطاعات التعليمية، وغيرها من الأهداف الأخرى.

وفي ختام الزيارة تجول العميد عبدالحليم الهاشمي في المدرسة والتقى طلابها، موجهاً إياهم بالاهتمام بالتعليم وأن يكونوا قدوة لزملائهم، ومصدر فخر لأهلهم، وبذل مزيد من الجهد في تحصيل الدروس حتى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم، كما وجههم بالانتباه عند الصعود والنزول من حافلات المدارس.