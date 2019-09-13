مركز تطوير ذوي متلازمة داون يباشر تسجيل الطلاب للعام الجديد

المصدر: دبي- أحمد يحيى

بدأ مركز تطوير ذوي متلازمة داون بجمعية الإمارات لمتلازمة داون تسجيل المستفيدين من خدماته للعام الدراسي الجديد 2019-2020.

فيما بلغ إجمالي عدد المسجلين والمقبولين في المركز بالعام الدراسي الماضي 69 مستفيداً، ويقدم المركز خدماته لجميع الجنسيات، والتي تشمل الجلسات العلاجية المساندة، العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج اضطرابات اللغة والكلام، إضافة إلى جلسات الإرشاد الأسري والتربية الخاصة وتعديل السلوك.

جلسات علاجية

وأوضحت الدكتورة منال جعرور رئيس مجلس إدارة الجمعية أن مركز التطوير بدأ بتقديم خدماته للمستفيدين من ذوي متلازمة داون من جميع الجنسيات في أكتوبر عام 2009، وقد بلغ عدد الجلسات العلاجية المساندة «العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج اضطرابات اللغة والكلام»، المقدمة منذ نشأته 39564 جلسة، إضافة إلى جلسات الإرشاد الأسري والتربية الخاصة وتعديل السلوك.

وأضافت إن المركز بدأ بتقديم خدمات الفصول التعليمية والتأهيلية منذ سبتمبر للعام الدراسي 2016/‏2017 وهي الخدمة المضافة للخدمات المقدمة سابقاً في مجال الجلسات العلاجية المساندة، مبينة أن المركز يتميز بوجود فريق متعدد التخصصات من ذوي الكفاءة والخبرات المتميزة في المجال.

وقالت إن المركز مكّن 8 أطفال من الدمج في رياض الأطفال ومدارس التعليم العام خلال العام 2018-2019، حيث يعمل المركز وفق منهجية واضحة باتباع أفضل الممارسات والمناهج، إضافة إلى تزويد المركز أحدث الأجهزة والأدوات والوسائل وأجهزة التكنولوجيا المساندة، التي انعكست على جودة الخدمات المقدمة، فيما باشر المركز منذ ثلاث سنوات تقديم خدمات جديدة في مجال الفصول التأهيلية والتعليمية في مرحلة التدخل المبكر 3-5 سنوات و6-8 سنوات.

خدمات مساندة

ولفتت إلى أن المركز يشهد إقبالاً ملحوظاً لتلقي الخدمات العلاجية المساندة والمقدمة في مجال العلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج اضطرابات اللغة والكلام، حيث إن اختصاصيي المركز ذوو كفاءة وحاصلون على ترخيص مزاولة المهنة من قبل هيئة الصحة بدبي، موجهة الشكر لشركائهم، وخاصة مؤسسة عيسى القرق الخيرية والاتحاد التعاوني الذين أسهموا في تقديم هذه الخدمات على الوجه الأمثل، وضربوا أروع الأمثلة في المسؤولية المجتمعية.