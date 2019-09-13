جامعة الإمارات الأولى على الدولة وفق تصنيف التايمز

المصدر: العين - داوود محمد

حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً جديداً، حيث صُنفت الأولى على مستوى جامعات الدولة، وحلت ضمن فئة أفضل 301 - 350 جامعة حول العالم مقارنة بـ1396 جامعة عالمية. وفق تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات 2020.

وقال ســعيد أحمد غباش، الرئيس الأعلى للجامعة: «إن هذا الإنجاز يأتي تأكيداً لنجاح جهود الدولة في دعم مسيرة التعليم في الدولة منذ تأسيس الجامعة، على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودعم من قيادتنا الرشيدة لمسيرة التعليم العالي .

والتي حرصت على أن تكون جامعة الإمارات مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة تواكب التطورات في الأنظمة التعليمية والبحثية والاحتياجات المستقبلية في ظل عصر الثورة الصناعية الرابعة ومتطلبات الذكاء الاصطناعي، وإعداد جيل قادر على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

وأشار إلى أن الجامعة تعمل على تطوير برامجها وخططها الاستراتيجية بما يتناغم ويتوافق مع رؤية الإمارات 2071، من خلال الريادة والتميز في البحث العلمي والابتــكار في المجالات ذات الأهمية الوطنية والإقليمية والعالمية حتى تبوأت مكاناً متقدماً في التصنيف العالمي وتسعى لتطوير برامج الدراسات العليا ذات الجودة العالية بما يلبي احتياجات المجتمع. وبدوره أكد الأستاذ الدكتور محمد البيلي، مدير الجامعة: «إن هذا التقدم في التصنيف العالمي يبرهن أعلى أن الجامعة تتمتع بسمعة عالمية مرموقة، وتسير بخطى ثابتة من خلال برامــجها المعــتمدة والأبحاث العلمية والدراسات المستقبلية».