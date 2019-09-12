سفيرنا في كازاخستان يشارك طلبة «خليفة بن زايد» اليوم الدراسي الأول

المصدر: نور سلطان - وام

شارك الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان في اليوم الدراسي الأول لمدرسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في العاصمة نور سلطان.

وأكد في الكلمة التي ألقاها في المدرسة بحضور مديرتها وأفراد الهيئة التعليمية، دعم واهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعليم والاستثمار في المجال التعليمي، وأعربت زاوري بيماياتوفنا مديرة المدرسة عن سعادتها لمشاركة السفير في هذا اليوم المهم، موجهةً الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لإنشائها المدرسة والسعي إلى تطويرها وتزويدها بكل وسائل التعليم، مما ينعكس بشكل إيجابي على المستوى التعليمي للطلاب.

وفي مبادرة أخرى عكست اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بتنشئة الأجيال وترسيخ قيم التسامح والسلام بين الناشئين، وشارك السفير في توزيع الحقيبة المدرسية والزي المدرسي على عدد من الطلاب، مقدمة من مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، وذلك بحضور أميرحان رحيمجانوف مدير مكتب الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان، وأحمد مرادوف وإيرينا أونجاكوفا أعضاء مجلس النواب في البرلمان الكازاخستاني، فيما وجه مرادوف شكره وتقديره باسم شعب كازاخستان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه المبادرة القيّمة.

وعلى صعيد آخر، التقى الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر أسخات أيماغامبيتوف وزير التعليم في جمهورية كازاخستان في مقر الوزارة في العاصمة نور سلطان، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات التعليمية بين الإمارات وكازاخستان.