«خيرية النعيمي» تطلق «صحتهم أمانة»

المصدر: عجمان - وام

أطلقت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية مبادرة «صحتهم أمانة»، لتوفير الرعاية الصحية لمرضى السكري والسمنة من الطلاب في مدارس إمارة عجمان. وأكدت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، أن المبادرة تأتي في إطار حرص المؤسسة على ترسيخ روابط التعاون مع الميدان التربوي، وتماشياً مع استراتيجية الدولة في عام التسامح.

وأوضحت: «أن المبادرة تضمنت زيارات ميدانية لعدد من المدارس في عجمان، وذلك بالتنسيق مع منطقة عجمان الطبية وبمشاركة مركز نيوترشن، مشيرة إلى أنه تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لطلبة مرضى السكري والسمنة، بالإضافة إلى توفير الوجبات الصحية لهم».