شرطة عجمان تعزز السلامة المرورية لطلبة المدارس

المصدر: عجمان - البيان

نفذت القيادة العامة لشرطة عجمان حملة التوعية المرورية الرابعة تحت شعار «السلامة المرورية لطلبة المدارس» التي أطلقها المجلس المروري الاتحادي وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز الأمن والأمان.

وأوضح الرائد راشد حميد خليفة بن هندي رئيس قسم المباحث والضبط المروري بإدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان أن الحملة تهدف إلى بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لطلبة المدارس، من خلال تنفيذ فعاليات متنوعة تتضمن المحاضرات التوعوية لطلبة المدارس وأولياء الأمور باحتياطات السلامة المرورية أثناء تنقل الطلبة، وتوزيع منشورات توعوية على السائقين وعموم الجمهور تعزز وعيهم بأهمية الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة.

ونفذ قسم التوعية والإعلام المروري بإدارة المرور والدوريات محاضرات توعوية لـ 100 طالبة من طالبات مدرسة خديجة للتعليم الأساسي بعجمان وأولياء أمورهن والهيئة التدريسية، وشرحت المساعد أول علياء المري خلال المحاضرة قواعد وقوانين السير والمرور للطالبات، وتوعيتهن بكيفية العبور الآمن للطريق والتنقل السليم بين البيت والمدرسة، وقواعد السلامة عند الصعود والنزول من الحافلة، وآداب الجلوس في الحافلة وعدم إشغال السائق، واحتياطات العبور السليم لخط المشاة والسير على الرصيف.