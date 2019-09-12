«أمريكية الإمارات» تحصل على اعتماد الهندسة والتكنولوجيا

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

حصلت الجامعة الأمريكية في الإمارات على شهادة مجلس الاعتماد الأكاديمي للهندسة والتكنولوجيا ( ABET) وذلك انطلاقاً من حرصها والتزامها بتوفير برامج أكاديمية معتمدة متعددة التخصصات، ذات جودة عالية، من خلال توفير مسارات تعليمية متكاملة، لتهيئة الطلبة لحياة مهنية ودراسية ناجحة ومتميزة، ليكونوا أفراداً أكثراً إبداعاً وإنتاجاً وفاعلية في تطوير المجتمع.

ومنحت هيئة الاعتماد الأكاديمي للهندسة وتكنولوجيا المعلومات شهادتها لأمريكية الإمارات باعتبارها من الجامعات التي تحظى بمعايير تعليمية عالمية وتواكب جميع التطورات العلمية التي تساعد الطلبة ليغدوا نحو مستقبل أفضل، حيث تشكل الهيئة خلال عملية تقييمها للبرامج والتخصصات الهندسية، فرق عمل تتكون من علماء ومتخصصين وذوي خبرة عالية من الصناعة والجهات الأكاديمية والحكومية والخاصة، والتي تركز في عملية التقييم على المناهج الدراسية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس ومستوى الطلاب والإمكانات المادية والبشرية والدعم الذي تقدمه الجامعة للقسم العلمي والكلية والعديد من العناصر التي تهتم بجودة وكفاءة العملية التعليمية.