جامعة دبي تختتم أسبوع الاتصالات

المصدر: دبي- البيان

اختتم في دبي الأسبوع الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات حول التكنولوجيات الناشئة من أجل التنمية المستدامة والتحول الرقمي في المنطقة العربية.

وحضر الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية هذا المؤتمر الإقليمي الذي تم ما بين 26 إلى 29 أغسطس الماضي.

وشاركت جامعة دبي مع عدد من الهيئات والمؤسسات في تنظيم ودعم الأسبوع الإقليمي. وقال الدكتور عيسى البستكي، إن بلادنا تعيش التحول الرقمي الذي يركز ليس فقط على التكنولوجيا المتقدمة، ولكن أيضاً على سعادة الناس ورضاهم، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ملتزمة بالنهوض بالجيل الخامس من تقنيات الهاتف المحمول5G، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، وبلوك تشين، والمدن الذكية.

وتحدث عن مدينة دبي الذكية، لافتاً إلى أن الناس العاديين وأصحاب المصلحة في المدينة والزوار ورواد الأعمال هم جزء من مبادرة دبي الذكية التي تأسست لتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة، لجعل دبي أسعد مدينة على وجه الأرض.