جامعة الخليج الطبية تستعرض في فيينا تجربتها التعليمية

المصدر: عجمان- البيان

شاركت جامعة الخليج الطبية، مؤخراً، في المؤتمر الطبي العالمي الخاص بجمعية التعليم الطبي في أوروبا، الذي انطلق في العاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة أكثر من 4500 من أعضاء الهيئات التدريسية، والمهتمين والمتخصصين في مجالات العلوم الطبية، من مختلف أنحاء العالم.

وجاءت مشاركة الجامعة الإماراتية في إطار توجهاتها واهتمامها في الارتقاء بالمجالات العلمية للقطاع الطبي والرعاية الصحية، ومساعيها للمساهمة بشكل فاعل في تطويرها على كافة الأصعدة.

ويهدف المؤتمر الذي يعتبر أكبر حدث طبي يجمع العاملين في المجال، إلى تسليط الضوء على مستقبل التعليم الطبي، إلى جانب أهمية توظيف الواقع الرقمي في الابتكارات التي تسهم في تطوير منظومة التعليم الطبي، في شتى أنحاء العالم.

وضمن فعاليات المؤتمر قدم الأستاذ الدكتور حسام حمدي رئيس جامعة الخليج الطبية وعضو هيئة التحرير في مجلة (ميديكال تيتشر)، ورشة عمل حول أهمية الابتكار في التعليم، والرؤى المستقبلية للتعليم الطبي، ومدى مواكبته لمتطلبات العصر وتطوراته المتلاحقة.